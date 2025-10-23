Захарова: Москва следит за ситуацией в Гюмри после ареста мэра города

Россия внимательно следит за развитием ситуации в Гюмри, где был арестован мэр города Вардан Гукасян.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос News.Ru.

"В Москве внимательно следят за ситуацией в Гюмри, втором по численности городе Армении. Там расположена российская 102-я база, генеральное консульство России, филиал "Россотрудничества". Городские власти активно развивают сотрудничество с различными регионами России", - сказала Захарова.

По ее словам, Москва бережно относится к российско-армянским отношениям, всегда защищает всех тех, кто выступает за традиционно близкие связи между народами.

"А что касается оценок задержания мэра города (Гюмри - ред.), то безусловно, это внутреннее дело Армении. В то же время отмечаем, что ранее в отношении глав Ванадзора, Берда, Гориса и других общин были заведены уголовные дела, некоторых арестовали. Выражаем надежду, что подобные процессы не приведут к отрыву судебной власти от народа и падению доверия к ней, о чем собственно премьер-министр Армении сам недавно говорил на форуме армянской демократии", - добавила она.

По словам Захаровой, все эти вопросы актуальнее с учетом того, что Армения вступает в новый электоральный цикл - очередные парламентские выборы назначены на июнь 2026 года.

Отметим, что Антикоррупционный суд 21 октября арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца. По данным следствия, мэр и главный архитектор мэрии договорились не сносить незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв. м на улице Гарегина Нжде, получив от владельца около $10 тыс.