    Zaxarova: Gümrüdəki vəziyyəti diqqətlə izləyirik

    Region
    • 23 oktyabr, 2025
    • 16:18
    Zaxarova: Gümrüdəki vəziyyəti diqqətlə izləyirik
    Mariya Zaxarova

    Rusiya Gümrü meri Vardan Qukasyanın həbsindən sonra vəziyyəti diqqətlə izləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova həftəlik brifinqdə "News.Ru"nun sualına cavab verərkən bildirib.

    Захарова: Москва следит за ситуацией в Гюмри после ареста мэра города

