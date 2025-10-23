Zaxarova: Gümrüdəki vəziyyəti diqqətlə izləyirik
Region
- 23 oktyabr, 2025
- 16:18
Rusiya Gümrü meri Vardan Qukasyanın həbsindən sonra vəziyyəti diqqətlə izləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova həftəlik brifinqdə "News.Ru"nun sualına cavab verərkən bildirib.
