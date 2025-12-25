Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Захарова: МИД РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Германию

    В регионе
    • 25 декабря, 2025
    • 16:59
    Мария Захарова

    МИД России призывает российских граждан воздержаться от посещения Германии без острой необходимости.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

    "Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальных ресурсах министерства и загранучреждений", - сказала она.

    По ее словам, "это может быть полезно и командируемым в Германию представителям журналистского корпуса, потому что есть проблемы".

    Zaxarova: Rusiyalıları Almaniyaya səfər etməməyə çağırırıq
    Zakharova: Russian Foreign Ministry urges citizens to avoid travel to Germany

