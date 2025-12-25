Захарова: МИД РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Германию
В регионе
- 25 декабря, 2025
- 16:59
МИД России призывает российских граждан воздержаться от посещения Германии без острой необходимости.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
"Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальных ресурсах министерства и загранучреждений", - сказала она.
По ее словам, "это может быть полезно и командируемым в Германию представителям журналистского корпуса, потому что есть проблемы".
