    Zaxarova: Rusiyalıları Almaniyaya səfər etməməyə çağırırıq

    • 25 dekabr, 2025
    • 17:11
    Zaxarova: Rusiyalıları Almaniyaya səfər etməməyə çağırırıq
    Mariya Zaxarova

    Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) vətəndaşları zərurət olmadan Almaniyaya səfərlərdən çəkinməyə çağırıb.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova brifinq zamanı bildirib.

    "Vətəndaşlarımızı ciddi zərurət olmadan Almaniyaya səfər etməkdən çəkinməyə çağırırıq. Müvafiq tövsiyələr nazirliyin və xarici qurumların rəsmi resurslarında dərc edilib", - M.Zaxarova bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, Almaniyaya ezam olunan jurnalist korpusunun nümayəndələri üçün də faydalı ola bilər, çünki problemlər var.

    Захарова: МИД РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Германию
    Zakharova: Russian Foreign Ministry urges citizens to avoid travel to Germany

