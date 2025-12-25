Zaxarova: Rusiyalıları Almaniyaya səfər etməməyə çağırırıq
Region
- 25 dekabr, 2025
- 17:11
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) vətəndaşları zərurət olmadan Almaniyaya səfərlərdən çəkinməyə çağırıb.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova brifinq zamanı bildirib.
"Vətəndaşlarımızı ciddi zərurət olmadan Almaniyaya səfər etməkdən çəkinməyə çağırırıq. Müvafiq tövsiyələr nazirliyin və xarici qurumların rəsmi resurslarında dərc edilib", - M.Zaxarova bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu, Almaniyaya ezam olunan jurnalist korpusunun nümayəndələri üçün də faydalı ola bilər, çünki problemlər var.
Son xəbərlər
17:39
Foto
Salyan heyvan bazarı yenidən qurulubSağlamlıq
17:36
Bu il Azərbaycanda ictimai nəqliyyat 500 milyona yaxın sərnişin daşıyıbİnfrastruktur
17:35
Əmircandakı İmam məscidində təmir, bərpa və tikinti işlərinə başlanılacaqİnfrastruktur
17:29
Beynəlxalq axtarışa verilən şəxs Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya olunubHadisə
17:28
Foto
Türkmənistan Prezidenti Azərbaycan səfirini təltif edibXarici siyasət
17:27
Ballıca kəndindəki mebel müəssisəsində 80 nəfər daimi işlə təmin olunubBiznes
17:27
Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna raket zərbəsi endiribDigər ölkələr
17:23
Foto
Qudyalçayın Xaçmazdan keçən hissəsində təmizlik aksiyası aparılıbEkologiya
17:16