Захарова: Лавров 12 декабря проведет в Москве встречу с послами государств СНГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 декабря проведет встречу с послами стран-участниц СНГ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 декабря проведет встречу с послами стран-участниц СНГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"12 декабря в Москве состоится традиционная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ", - сказала она.

По ее словам, глава МИД РФ подведет итоги взаимодействия со странами Содружества в уходящем году, озвучит приоритетные для России направления на перспективу. "И, конечно, информирует послов о российской позиции по ряду актуальных международных и региональных тем", - добавила дипломат.