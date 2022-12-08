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Захарова: Лавров 12 декабря проведет в Москве встречу с послами государств СНГ

Захарова: Лавров 12 декабря проведет в Москве встречу с послами государств СНГ Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 декабря проведет встречу с послами стран-участниц СНГ.
В регионе
8 декабря 2022 г. 13:13
Захарова: Лавров 12 декабря проведет в Москве встречу с послами государств СНГ
Мария Захарова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 декабря проведет встречу с послами стран-участниц СНГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"12 декабря в Москве состоится традиционная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ", - сказала она.

По ее словам, глава МИД РФ подведет итоги взаимодействия со странами Содружества в уходящем году, озвучит приоритетные для России направления на перспективу. "И, конечно, информирует послов о российской позиции по ряду актуальных международных и региональных тем", - добавила дипломат.

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Версия на английском языке Zakharova: Lavrov to meet with ambassadors of CIS states in Moscow on December 12
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov MDB dövlətlərinin səfirləri ilə görüşəcək

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