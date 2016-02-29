Задержанная в Москве женщина объяснила причину убийства 4-летнего ребенка

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Установлена личность женщины, подозреваемой в убийстве 4-летней девочки на северо-западе Москвы. Ею оказалась уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова. На допросе женщина объяснила содеянное изменой мужа, сообщает Report cо ссылкой на LifeNews.

Как отмечает телеканал, женщина не смогла объяснить, как именно неверность супруга связана с семьей, где она работала няней.

Задержанная, предположительно, находится под воздействием психотропных веществ, рассказал Интерфаксу источник в правоохранительных органах. В Следственном комитете России сообщили, что подозреваемая 1977 года рождения направлена на судебно-психиатрическую экспертизу.

Тело убитой девочки в возрасте около 3-4 лет без головы было обнаружено после тушения пожара на улице Народного Ополчения. По данным следствия, дождавшись, пока родители со старшим ребенком покинут квартиру, Бобокулова совершила убийство подопечной, подожгла квартиру и покинула место происшествия, взяв с собой голову девочки.

Няню позднее задержали возле станции метро "Октябрьское Поле". Женщина в хиджабе держала отрезанную голову ребенка и угрожала взорвать себя.