 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Задержан дипломат, занимавший в свое время должность советника Абдуллы Гюля и Ахмета Давутоглу

    Решением Анкаринской прокуратуры арестован бывший постоянный представитель Турции при ЮНЕСКО Гюрджан Балык

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В рамках следственных мероприятий, связанных с FETÖ, арестован бывший постоянный представитель Турции при ЮНЕСКО Гюрджан Балык.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение о его аресте принято Анкаринской прокуратурой.

    В свое время, когда 11-ым президентом Турции был Абдулла Гюль и Ахмет Давудоглу занимал пост министра иностранных дел, Г.Балык занимал должность их советника.

    В информации говорится, что в период, когда А.Давутоглу был министром иностранных дел Турции, Г.Балык организовал в США его встречу с Фетхуллахом Гюленом. Его также называют "правой рукой" Ахмета Давутоглу. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi