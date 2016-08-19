Задержан дипломат, занимавший в свое время должность советника Абдуллы Гюля и Ахмета Давутоглу

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В рамках следственных мероприятий, связанных с FETÖ, арестован бывший постоянный представитель Турции при ЮНЕСКО Гюрджан Балык.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение о его аресте принято Анкаринской прокуратурой.

В свое время, когда 11-ым президентом Турции был Абдулла Гюль и Ахмет Давудоглу занимал пост министра иностранных дел, Г.Балык занимал должность их советника.

В информации говорится, что в период, когда А.Давутоглу был министром иностранных дел Турции, Г.Балык организовал в США его встречу с Фетхуллахом Гюленом. Его также называют "правой рукой" Ахмета Давутоглу.