Опрос: За Путина готовы голосовать две трети россиян

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Более двух третей россиян проголосовали бы за действующего президента России Владимира Путина, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Опрос показал, что 67% граждан России отдали бы свой голос за В.Путина, если бы выборы состоялись уже в ближайшее воскресенье. В первом квартале 2016 года такой ответ дали 71%, во втором - 64%, и с тех пор эти показатели сохраняются с небольшими колебаниями (в пределах 60-67%).

На втором и третьем местах расположились главы ЛДПР Владимир Жириновский (7%) и КПРФ Геннадий Зюганов (4%). Лишь 8% респондентов заявили, что не пошли бы на выборы, 2% - испортили бы бюллетень, а 9% затруднились дать ответ.

Опрос провели в 73 субъектах среди 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.