Явка на президентских выборах в Грузии составила около 47% - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Явка на президентских выборах в Грузии составила 46,74%.

Как передает Report, об этом заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе на брифинге.

Избирательные участки закрылись в Грузии в 20:00 по тбилисскому времени.

В Грузии нет минимального порога явки на президентских выборах. При любом количестве проголосовавших выборы будут считаться состоявшимися.

"На 20 часов активность избирателей составила 46,74% что в численном показателе составляет – 1 миллион 637 тысяч 956 избирателей. Если сравнить эти показали с показателями президентских выборов 2013 года на 20 часов, то активность тогда составила 46,60%", - заявила Микеладзе.

Это предварительные данные ЦИК. Выборы президента Грузии еще не завершились за рубежом. Последними голосуют грузинские граждане, находящиеся в Нью-Йорке. Там избирательные участки закроются в 05:00 по тбилисскому времени.

***16:20

Тбилиси. 28 октября. REPORT.AZ/ Явка на президентских выборах в Грузии к 15:00 составила 30,98%. Как сообщает Report, об этом заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Анна Микеладзе на брифинге.

По ее словам, к трем часам в выборах в масштабах Грузии приняли участие 1 миллион 85 тысяч 730 избирателей.

Избирательные участки для голосования на президентских выборах открылись в 08:00 по тбилисскому времени, а закроются — в 20:00.

***13:24

Явка избирателей на президентских выборах в Грузии к 12:00 составила 15,95% по всей стране, что в целом составляет 558755 избирателей. Как сообщает Report, об этом заявили в ЦИК Грузии.

По данным ЦИК, самый высокий уровень активности — 27,4 в округе Амбролаури. Самая низкая активность — в Казбеги, где только 12% избирателей зафиксировали свою позицию к 12:00.

*** 12:04

Явка на президентских выборах в Грузии к 10:00 составила 6,15%, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе на брифинге, передает грузинское бюро Report.

Она отметила, что к 10:00 проголосовало 215329 избирателей.

"Самая высокая активность зарегистрировано в Амбролаури (11%) и в Цагери (10,4 %), самая низкая зафиксировано в Ахалкалаки. Активность избирателей там составило 4,4%", - рассказала Микеладзе. Она отметила, что выборы проходят в спокойной обстановке.