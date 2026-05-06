    Яшар Гюлер высоко оценил качество военной продукции Азербайджана

    В регионе
    • 06 мая, 2026
    • 17:15
    Азербайджан с каждым годом повышает качество выпускаемой военной продукции.

    Как передает корреспондент Report из Турции, такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время посещения стенда Азербайджана на оборонной выставке SAHA-2026, проходящей в Стамбуле.

    Глава турецкого оборонного ведомства осмотрел представленную азербайджанскую военную продукцию, а также провел встречу с делегацией Азербайджана.

    Гюлер в беседе с журналистами выразил готовность видеть Азербайджан на следующих выставках SAHA с еще более усовершенствованными образцами продукции.

    Яшар Гюлер Оборонная промышленность Военная продукция Минобороны Турции SAHA 2026 Стамбул Турция
    Yaşar Gülər: Azərbaycan ildən-ilə daha keyfiyyətli hərbi məhsullar istehsal edir
    Yaşar Güler praises Azerbaijan's growing defense industry quality

