Яшар Гюлер встретился с азербайджанскими ветеранами

Азербайджанские ветераны и члены их семей приняли участие в праздничном мероприятии в Турции, приуроченных ко Дню ветеранов - 19 сентября.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства нацобороны Турции в соцсети "X".

В мероприятии также участвовали министр национальной обороны Яшар Гюлер, начальник генерального штаба Сельчук Байрактароглу, командующие войсками и заместители министра.

Яшар Гюлер провел короткую встречу с азербайджанскими ветеранами и их семьями.