Яшар Гюлер встретился с азербайджанскими ветеранами
В регионе
- 19 сентября, 2025
- 15:40
Азербайджанские ветераны и члены их семей приняли участие в праздничном мероприятии в Турции, приуроченных ко Дню ветеранов - 19 сентября.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства нацобороны Турции в соцсети "X".
В мероприятии также участвовали министр национальной обороны Яшар Гюлер, начальник генерального штаба Сельчук Байрактароглу, командующие войсками и заместители министра.
Яшар Гюлер провел короткую встречу с азербайджанскими ветеранами и их семьями.
Последние новости
15:50
Наблюдательный совет Bank BTB будет переформированФинансы
15:45
Фото
F2: В Баку произошла очередная авария, столкнулись болидыФормула 1
15:44
Фото
Квалификация Формула-2 завершилась - ОБНОВЛЕНОФормула 1
15:41
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5Другие страны
15:40
Яшар Гюлер встретился с азербайджанскими ветеранамиВ регионе
15:37
Фото
Азербайджан эвакуировал 14 палестинских студентов из ГазыВнешняя политика
15:37
Фото
Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали Меморандум о взаимопониманииПроисшествия
15:34
Итконен: Восемь стран ЕС продолжают импортировать российский газДругие страны
15:32