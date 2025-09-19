Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В регионе
    • 19 сентября, 2025
    • 15:40
    Яшар Гюлер встретился с азербайджанскими ветеранами

    Азербайджанские ветераны и члены их семей приняли участие в праздничном мероприятии в Турции, приуроченных ко Дню ветеранов - 19 сентября.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства нацобороны Турции в соцсети "X".

    В мероприятии также участвовали министр национальной обороны Яшар Гюлер, начальник генерального штаба Сельчук Байрактароглу, командующие войсками и заместители министра.

    Яшар Гюлер провел короткую встречу с азербайджанскими ветеранами и их семьями.

