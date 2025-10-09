Яшар Гюлер: Сотрудничество Турции, Азербайджана и Грузии вносит значительный вклад в мир и стабильность на Кавказе

На Южном Кавказе наступила новая эра, основанная на мире, стабильности и сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Ираклием Чиковани в Анкаре.

"На встрече мы обсудили укрепление двустороннего и трехстороннего сотрудничества в сфере обороны, безопасности и других направлениях ради мирного будущего региона, отметив общность позиций по всем вопросам", - заявил он.

Яшар Гюлер подчеркнул, что три влиятельных государства региона будут с решимостью и солидарностью работать ради стабильности, устойчивой безопасности и мира в регионе. Он отметил, что Турция рассматривает превращение Кавказа в развитый и безопасный регион на основании общих интересов, как стратегический приоритет для региональной и глобальной безопасности. Министр также подчеркнул сильную поддержку Турцией независимости и территориальной целостности соседних государств - Азербайджана и Грузии.

Глава турецкого оборонного ведомства заявил, что Кавказ в силу своего исторического и стратегического положения имеет критическое значение как для региональной стабильности, так и для баланса международной безопасности: "Прочное сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией служит общим интересам и ожиданиям наших стран, в то же время внося значительный вклад в мир и стабильность на Кавказе".