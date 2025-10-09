Yaşar Gülər: Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığı Qafqazda sülh və sabitliyə əhəmiyyətli töhfə verir
Son hadisələr Cənubi Qafqazda sülh, sabitlik və əməkdaşlığa əsaslanan yeni dövrün başlanması üçün ümidvericidir.
"Report" "Anadolu"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Ankarada azərbaycanlı həmkarı Zakir Həsənov və gürcüstanlı həmkarı İrakli Çikovani ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
"Bu kontekstdə bugünkü görüşdə regionumuzda dinc gələcəyin qurulması məqsədi ilə müdafiə, hərbi və təhlükəsizlik daxil olmaqla, geniş spektrli məsələlər üzrə ikitərəfli və üçtərəfli əməkdaşlığımızın gücləndirilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələr apardıq. Biz bütün bu məsələlərdə ümumi fikrə malik olduğumuzu məmnunluqla təsdiq etdik", - o bildirib.
Y. Gülər Qafqazın üç mühüm ölkəsi olaraq, regional sabitlik, davamlı təhlükəsizlik və sülh üçün böyük əzm və həmrəyliklə çalışmaya davam edəcəklərini vurğulayıb: "Türkiyə Qafqazın sülh və əmin-amanlıq şəraitində və ümumi maraqlar əsasında inkişaf etmiş bir bölgəyə çevrilməsini regional və qlobal təhlükəsizlik üçün strateji prioritet hesab edir. Bu məqamda vurğulamaq istədiyim məqamlardan biri də qonşularımız olan Azərbaycan və Gürcüstanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünə verdiyimiz güclü dəstəyimizdir".
Nazir Qafqazın tarixi və strateji mövqeyinə görə həm regional sabitlik, həm də beynəlxalq təhlükəsizlik balansları üçün kritik əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb: "Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasındakı güclü əməkdaşlıq ölkələrimizin ümumi maraqlarına və gözləntilərinə xidmət edir, eyni zamanda Qafqazın sülh və sabitliyinə əhəmiyyətli töhfə verir".