İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Yaşar Gülər: Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığı Qafqazda sülh və sabitliyə əhəmiyyətli töhfə verir

    Region
    • 09 oktyabr, 2025
    • 20:30
    Yaşar Gülər: Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığı Qafqazda sülh və sabitliyə əhəmiyyətli töhfə verir

    Son hadisələr Cənubi Qafqazda sülh, sabitlik və əməkdaşlığa əsaslanan yeni dövrün başlanması üçün ümidvericidir.

    "Report" "Anadolu"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Ankarada azərbaycanlı həmkarı Zakir Həsənov və gürcüstanlı həmkarı İrakli Çikovani ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

    "Bu kontekstdə bugünkü görüşdə regionumuzda dinc gələcəyin qurulması məqsədi ilə müdafiə, hərbi və təhlükəsizlik daxil olmaqla, geniş spektrli məsələlər üzrə ikitərəfli və üçtərəfli əməkdaşlığımızın gücləndirilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələr apardıq. Biz bütün bu məsələlərdə ümumi fikrə malik olduğumuzu məmnunluqla təsdiq etdik", - o bildirib.

    Y. Gülər ​​Qafqazın üç mühüm ölkəsi olaraq, regional sabitlik, davamlı təhlükəsizlik və sülh üçün böyük əzm və həmrəyliklə çalışmaya davam edəcəklərini vurğulayıb: "Türkiyə Qafqazın sülh və əmin-amanlıq şəraitində və ümumi maraqlar əsasında inkişaf etmiş bir bölgəyə çevrilməsini regional və qlobal təhlükəsizlik üçün strateji prioritet hesab edir. Bu məqamda vurğulamaq istədiyim məqamlardan biri də qonşularımız olan Azərbaycan və Gürcüstanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünə verdiyimiz güclü dəstəyimizdir".

    Nazir Qafqazın tarixi və strateji mövqeyinə görə həm regional sabitlik, həm də beynəlxalq təhlükəsizlik balansları üçün kritik əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb: "Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasındakı güclü əməkdaşlıq ölkələrimizin ümumi maraqlarına və gözləntilərinə xidmət edir, eyni zamanda Qafqazın sülh və sabitliyinə əhəmiyyətli töhfə verir".

    Azərbaycan Türkiyə Cənubi Qafqaz Yaşar Gülər
    Яшар Гюлер: Сотрудничество Турции, Азербайджана и Грузии вносит значительный вклад в мир и стабильность на Кавказе

    Son xəbərlər

    20:52

    Ceyhun Bayramov tacikistanlı həmkarı ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:47
    Foto

    Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilib - YENİLƏNİB-2

    Region
    20:42

    Gürcüstan müdafiə naziri: Əsas missiya birgə səylərlə regional sabitliyi qorumaqdır

    Region
    20:36

    Goranboyda minik avtomobili aşıb, altı nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    20:30

    Yaşar Gülər: Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığı Qafqazda sülh və sabitliyə əhəmiyyətli töhfə verir

    Region
    20:27

    ABŞ İran nefti ilə əlaqəli olan 50 fiziki və hüquqi şəxsə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:21
    Foto

    Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda muzdluların iştirakı barədə sənədlər məhkəmədə elan olunub

    Hadisə
    20:09

    Zakir Həsənov: Sülh sazişinin paraflanması müharibəyə son qoyulması istiqamətində mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    20:02

    Uitkoff və Kuşner İsraildədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti