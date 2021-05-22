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Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту три километра

Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту три километра Угрозы для жизнедеятельности населения нет
В регионе
22 мая 2021 г. 12:09
Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту три километра

Вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир в субботу выбросил столб пепла на 3 километра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Сегодня днем (в субботу) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 километра. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 километров", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

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Версия на английском языке Ebeko sends plume of ashes to three kilometers

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