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ВСУ: По настоящее время сбиты свыше 300 иранских БПЛА

ВСУ: По настоящее время сбиты свыше 300 иранских БПЛА ВС Украины по настоящее время сбили более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. На этом фоне ВС России в последнее время снизили интенсивность атак.
В регионе
28 октября 2022 г. 15:38
ВСУ: По настоящее время сбиты свыше 300 иранских БПЛА

ВС Украины по настоящее время сбили более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. На этом фоне ВС России в последнее время снизили интенсивность атак.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

"С 13 сентября, когда первый дрон-камикадзе Shahed был сбит в Харьковской области, по сегодняшний день их количество возросло до более чем 300 единиц", - сказал он.

Игнат добавил, что ВСУ также сбивают и другие дроны, которые использует российская сторона, в частности Mohajer-6 и беспилотники меньшего типа.

"На сегодняшний день не известно, сколько именно этих дронов Shahed-136 получила Россия, воздушным путем их перевозили или возможно по Каспию везли", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Silahlı Qüvvələri indiyədək 300-dən çox İran PUA-sı zərərsizləşdirib

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