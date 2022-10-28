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Иран отверг заявления о продаже БПЛА для их применения на территории Украины

Иран отверг заявления о продаже БПЛА для их применения на территории Украины Иран назвал политической пропагандой информацию о том, что страна якобы поставляла беспилотные летальные аппараты (БПЛА) для их применения на территории Украины.
В регионе
28 октября 2022 г. 13:47
Иран отверг заявления о продаже БПЛА для их применения на территории Украины

Иран назвал политической пропагандой информацию о том, что страна якобы поставляла беспилотные летальные аппараты (БПЛА) для их применения на территории Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на заявление посольства Ирана в Беларуси.

"Иран категорически отвергает безответственные и безосновательные утверждения о передаче БПЛА для их применения в конфликте на территории Украины. Такие заявления являются не более, чем пропагандисткой машиной определенных государств для продвижения своих политических целей и задач", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Тегеран занял четкую, последовательную и непоколебимую позицию относительно ситуации в Украине, о чем заявлялось с самого начала конфликта. Иран выступает против любого конфликта или войны, в том числе, в Украине.

В посольстве отметили, что ради достижения таких политических целей и задач ряд государств пытаются запустить кампанию дезинформации против Ирана и осуществляют вводящую в заблуждение интерпретацию резолюции Совбеза ООН 2231.

В заявлении дипмиссии также отмечается, что для внесения ясности в голословные заявления некоторых стран, сделанные за последние дни, иранская сторона выражает твердую убежденность в том, что ни одно из вооружений, в том числе БПЛА, не экспортируется в какую-либо страну в рамках резолюции 2231, четко определяющего элементы, "которые могли бы способствовать разработке систем доставки ядерного оружия".

"Иран продолжит свое конструктивное участие в части содействия мирному разрешению конфликта в Украине и готов к конструктивному сотрудничеству в двустороннем техническом и экспертном обмене с украинскими специалистами для прояснения необоснованных обвинений, выдвинутых против Тегерана", - говорится в заявлении дипмиссии.

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