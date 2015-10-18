 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Вступило в силу Соглашение по иранской ядерной программе

    С 18 октября стороны должны начать выполнять достигнутые на переговорах договорённости

    Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ Вступило в силу Соглашение по иранской ядерной программе.

    Как передает Report, с 18 октября стороны должны начать выполнять достигнутые на переговорах договорённости.

    Тегерану необходимо будет законсервировать тысячи центрифуг, ликвидировать 95% запасов обогащённого урана, а также модернизировать ядерный реактор.

    США и Европа, в свою очередь, должны подготовиться к отмене санкций, передаёт агентство Bloomberg. Подчёркивается, что ограничительные меры снимут с Исламской республики только после того, как Иран выполнит свои обязательства.

    Переговоры по иранской ядерной программе длились более 10 лет. В июле 2015 года шестерка международных посредников и представители Тегерана достигли соглашения и подписали документ, включающий множество пунктов.

    Суть многостраничного соглашения сводится к обещанию Ирана использовать только мирный атом в обмен на снятие санкций.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi