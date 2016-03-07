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    Впервые за 38 лет премьер Японии совершит визит в Иран

    Синдзо Абэ посетит Иран в августе этого года

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Впервые за 38 лет премьер-министр Японии Синдзо Абэ совершит визит в Иран вместе в группой бизнесменов и руководителей японских компаний. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет  японская деловая газета "Никкэй".

    Визит состоится в этом году и он станет первым с сентября 1978 года, когда Иран посетил премьер-министр Японии Такэо Фукуда. Возможно, визит в Иран будет совмещен посещением Кении во второй половине августа, сообщает издание.

    В январе Япония отменила санкции против Ирана, а в начале февраля подписала двустороннее соглашение об инвестициях, которое открывает дорогу японским компаниям на иранский рынок и будет стимулировать их инвестиции в газо- и нефтедобывающую отрасль Ирана. Банки обеих стран получают возможность открывать филиалы, а также заключать контракты на валютный обмен между финансовыми институтами двух стран.

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