ВОЗ отправил в Украину более 316 тонн помощи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправила более 316 тонн помощи Украине.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправила более 316 тонн помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, выступая на Конференции доноров для помощи Украине в Варшаве, передает корреспондент Укринформа.

"Разрушение системы предоставления медицинской помощи в Украине катастрофические. Миллионы людей были перемещены и остались заблокированными в регионах боевых действий", – сказал Гебреисус, отметив, что предоставлена помощь 3,5 млн человек.

Он также отметил, что ВОЗ также работает в соседних странах, оказывая помощь более 5 млн беженцев из Украины.

"Мы призываем РФ остановить эту войну. Единственный выход – прекратить войну и достичь мира", - сказал Гебреисус.