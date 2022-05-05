О нас
Аудио новости

ВОЗ отправил в Украину более 316 тонн помощи

ВОЗ отправил в Украину более 316 тонн помощи Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправила более 316 тонн помощи Украине.
В регионе
5 мая 2022 г. 17:27
ВОЗ отправил в Украину более 316 тонн помощи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправила более 316 тонн помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, выступая на Конференции доноров для помощи Украине в Варшаве, передает корреспондент Укринформа.

"Разрушение системы предоставления медицинской помощи в Украине катастрофические. Миллионы людей были перемещены и остались заблокированными в регионах боевых действий", – сказал Гебреисус, отметив, что предоставлена помощь 3,5 млн человек.

Он также отметил, что ВОЗ также работает в соседних странах, оказывая помощь более 5 млн беженцев из Украины.

"Мы призываем РФ остановить эту войну. Единственный выход – прекратить войну и достичь мира", - сказал Гебреисус.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке WHO sends over 316 tons of medical supplies to Ukraine
Версия на азербайджанском языке ÜST Ukraynaya 316 tondan çox yardım göndərib

Самое важное

BP и партнеры не будут экспортировать нефть по западному маршруту в мае
BP и партнеры не будут экспортировать нефть по западному маршруту в мае
5 мая 2022 г. 17:54
Состоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
ФотоСостоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
5 мая 2022 г. 11:22
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
4 мая 2022 г. 21:06
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
4 мая 2022 г. 16:20
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
3 мая 2022 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
3 мая 2022 г. 13:28
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
3 мая 2022 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi