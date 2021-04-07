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Вопрос вступления Украины в НАТО обсудят на саммите в июне

Вопрос вступления Украины в НАТО обсудят на саммите в июне Об этом сказал глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис на конференции с главой МИД Испании Аранчой Гонсалес Лайя
В регионе
7 апреля 2021 г. 17:51
Вопрос вступления Украины в НАТО обсудят на саммите в июне

Литва намерена предложить союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству, после которого страна сможет стать членом Альянса.

Как сообщает Report со ссылкой на UNIAN, об этом сказал глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис на конференции с главой МИД Испании Аранчой Гонсалес Лайя.

"Вскоре мы снова обратимся к коллегам с призывом рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине. Я убежден, и мы уже начали обсуждать этот вопрос с коллегами из стран Балтии, НАТО могло бы повторить свое предложение предоставить Украине план членства", – сказал Ландсбергис на конференции.

По словам главы литовского МИД, это был бы "мощный сигнал для России, что трансатлантическое направление, выбранное Украиной, ценится и поддерживается среди стран НАТО".

Идею поддержала испанский министр. Она отметила, что вопрос Украины должны обсудить на саммите НАТО в июне.

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Версия на английском языке Ukraine’s NATO membership to be discussed at June summit
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü iyun sammitində müzakirə olunacaq

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