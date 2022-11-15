Вопрос делимитации госграницы Таджикистана и Кыргызстана обсудили в Душанбе

В Душанбе (Таджикистан) состоялось очередное заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы. По итогам заседания подписан протокол.

В Душанбе (Таджикистан) состоялось очередное заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы. По итогам заседания подписан протокол.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, в заседании участвовали главы Госкомитетов нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

Согласно сообщению, встреча прошла в "дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания".

Стороны договорились, что следующее заседание проведут на территории Кыргызстана.

Напомним, что очередное вооруженное противостояние между военнослужащими двух стран на таджикско-кыргызской границе началось 14 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в начале конфликта и применении тяжелой военной техники и вооружения.

ООН и США выразили обеспокоенность данным конфликтом, и призвали стороны обсудить вопрос путем мирных переговоров.