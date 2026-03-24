Военный советник верховного лидера Ирана назвал три условия для завершения войны

Военный советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, экс-командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и член Совета по целесообразности Мохсен Резаи назвал три условия для прекращения войны в стране.

Как передает Report, он дал расширенное интервью телеканалу IRINN (Информационная сеть Государственной телерадиокомании Ирана).

Резаи заявил, что война будет продолжаться до тех пор, пока не будет компенсирован весь ущерб, не будут сняты все экономические санкции и не будет получена гарантия того, что США не будут вмешиваться во внутренние дела Ирана.

"Это решение нашего народа, лидера и наших вооруженных сил", - отметил военный советник, добавив, что США "47 лет подрывали экономику" Ирана и препятствовали его развитию.

По его версии, противники Ирана хотят разделить страну на пять частей.

"США хотят присвоить Бушер, Хузестан и Илам (провинции Ирана) с их нефтяными запасами как Венесуэлу", - высказал мнение Резаи.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что не имел прямых контактов с США.