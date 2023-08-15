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Военные расходы бюджета Украины в 2024 году превысят $43 млрд

Военные расходы бюджета Украины в 2024 году превысят $43 млрд Военные расходы бюджета Украины в 2024 году превысят 1,6 трлн гривен ($43,75 млрд).
В регионе
15 августа 2023 г. 03:55
Военные расходы бюджета Украины в 2024 году превысят $43 млрд

Военные расходы бюджета Украины в 2024 году превысят 1,6 трлн гривен ($43,75 млрд).

Как передает Report, об этом сообщила председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире украинского телеканала "Рада".

"В 2024 году мы будем закладывать на оборону не менее 1,6 трлн гривен, а может и больше", - сказала она. Депутат подчеркнула, что Киеву необходимо найти $42 млрд внешнего финансирования, чтобы покрыть все остальные государственные расходы.

Кроме того, по словам Пидласы, в конце сентября - начале октября Рада собирается вновь увеличить затраты на сферу обороны в бюджете текущего года.

"Мы снова будем говорить о значительной сумме несколько сотен миллиардов гривен. Мы будем перекладывать эти затраты на государственный долг, так как у нас нет другого выхода", - отметила она.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что военные расходы бюджета в 2023 году достигнут $48,7 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada gələn il üçün hərbi xərclər 43 milyard dolları keçə bilər

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