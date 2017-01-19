Более 30 человек находятся под завалами обрушегося в Тегеране многоэтажного здания, 38 получили ранения - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Более 30 человек находятся под завалами после обрушения многоэтажного здания в столице Ирана. Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявили представители властей.

"На основании заявления некоторых официальных представителей, находящихся на месте обрушения здания, 30 пожарных, 2 корреспондента и несколько владельцев торговых точек находятся под завалами", — говорится в сообщении агентства.

По некоторым данным, под завалами могут оставаться от 50- до 100 человек.

Также существует вероятность утечки газа и взрыва, в связи с чем людям рекомендуется покинуть район. В результате пожара и обрушения, по последним данным, пострадали 38 человек.

***13:26

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В центре Тегерана обрушилось загоревшееся высотное здание. Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, людей из загоревшегося здания успели эвакуировать, но внутри оставались пожарные. До обрушения здания местные власти сообщали, что различные травмы и ожоги получили не менее 25 человек.

Район вокруг здания оцеплен полицией.

Пожар в одном из самых старинных высотных зданий Тегерана, в котором насчитывалось по меньшей мере 17 этажей, вспыхнул сегодня утром. В здании располагались торговый центр и мастерские по пошиву одежды.