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ВМС Ирана начали учения в Каспийском море

ВМС Ирана начали учения в Каспийском море Военно-морские силы Ирана начали в среду утром учения в Каспийском море.
В регионе
30 июня 2021 г. 11:40
ВМС Ирана начали учения в Каспийском море

Военно-морские силы Ирана начали сегодня утром учения в Каспийском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Fars.

Отмечается, что в маневрах задействованы различные виды военных судов, ракетные системы залпового огня, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, в ходе учений будут отрабатываться действия военно-морского спецназа иранских вооруженных сил.

В качестве задачи маневров обозначено укрепление всесторонней безопасности в регионе Каспийского моря.

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