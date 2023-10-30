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Власти Дагестана призвали к ограничению движения по трассе Махачкала-Каспийск

Власти Дагестана призвали к ограничению движения по трассе Махачкала-Каспийск Власти Дагестана держат ситуацию в аэропорту под контролем, при этом попросили граждан не выезжать на трассу Махачкала-Каспийск.
В регионе
30 октября 2023 г. 00:12
Власти Дагестана призвали к ограничению движения по трассе Махачкала-Каспийск

Власти Дагестана держат ситуацию в аэропорту под контролем, при этом попросили граждан не выезжать на трассу Махачкала-Каспийск.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

"В связи с инцидентом в аэропорту города Махачкалы просим жителей республики временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что ситуация в аэропорту находится под контролем, силовые службы работают на месте.

"Вместе с тем призываем жителей республики не поддаваться на провокации деструктивных групп и не создавать в обществе панические настроения", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Mahaçqala-Kaspiysk avtomobil yolunda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb

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