Власти Дагестана призвали к ограничению движения по трассе Махачкала-Каспийск

Власти Дагестана держат ситуацию в аэропорту под контролем, при этом попросили граждан не выезжать на трассу Махачкала-Каспийск.

Власти Дагестана держат ситуацию в аэропорту под контролем, при этом попросили граждан не выезжать на трассу Махачкала-Каспийск.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

"В связи с инцидентом в аэропорту города Махачкалы просим жителей республики временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что ситуация в аэропорту находится под контролем, силовые службы работают на месте.

"Вместе с тем призываем жителей республики не поддаваться на провокации деструктивных групп и не создавать в обществе панические настроения", - подчеркивается в сообщении.