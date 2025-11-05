Власти Армении поблагодарили Азербайджан за содействие в поставках пшеницы из России

Власти Армении высоко оценили усилия азербайджанской стороны, благодаря которым поезд с пшеницей из России в Армению уже следует через территорию Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил "Арменпресс" .

Он отметил, что в ближайшее время поезд с пшеницей прибудет в Армению.

"В эти минуты поезд с пшеницей из России в Армению уже проходит через территорию Азербайджана в направлении Грузии. Поезд с российской пшеницей скоро прибудет в Армению. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что высоко ценю работу, проделанную моими азербайджанскими и российскими коллегами в этом направлении. Это событие имеет большое значение для укрепления взаимного доверия и продвижения повестки дня мира", - сказал Григорян.