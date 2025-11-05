Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Власти Армении поблагодарили Азербайджан за содействие в поставках пшеницы из России

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 11:04
    Власти Армении высоко оценили усилия азербайджанской стороны, благодаря которым поезд с пшеницей из России в Армению уже следует через территорию Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил "Арменпресс" .

    Он отметил, что в ближайшее время поезд с пшеницей прибудет в Армению.

    "В эти минуты поезд с пшеницей из России в Армению уже проходит через территорию Азербайджана в направлении Грузии. Поезд с российской пшеницей скоро прибудет в Армению. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что высоко ценю работу, проделанную моими азербайджанскими и российскими коллегами в этом направлении. Это событие имеет большое значение для укрепления взаимного доверия и продвижения повестки дня мира", - сказал Григорян.

    Лента новостей