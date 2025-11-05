Власти Армении поблагодарили Азербайджан за содействие в поставках пшеницы из России
В регионе
- 05 ноября, 2025
- 11:04
Власти Армении высоко оценили усилия азербайджанской стороны, благодаря которым поезд с пшеницей из России в Армению уже следует через территорию Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил "Арменпресс" .
Он отметил, что в ближайшее время поезд с пшеницей прибудет в Армению.
"В эти минуты поезд с пшеницей из России в Армению уже проходит через территорию Азербайджана в направлении Грузии. Поезд с российской пшеницей скоро прибудет в Армению. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что высоко ценю работу, проделанную моими азербайджанскими и российскими коллегами в этом направлении. Это событие имеет большое значение для укрепления взаимного доверия и продвижения повестки дня мира", - сказал Григорян.
Последние новости
11:29
Выплаты по аграрному страхованию фруктовых садов в Азербайджане достигли 1 млн манатовАПК
11:28
Марина Жунич: Для интеграции ИИ в госуправление Азербайджана нужно обновить нормативную базуИКТ
11:26
Фото
Президент принял делегацию руководителей организаций-членов Арабской координационной группыВнешняя политика
11:25
Фото
В Баку проходит курс НАТОАрмия
11:19
Гюндюз Исмаилов: "Цвет разнообразия" собрал различные религиозные общины АзербайджанаРелигия
11:09
Фото
В Баку проходит фестиваль "Цвет разнообразия"Религия
11:09
Расширяется охват обязательного страхования от несчастных случаев на производствеМилли Меджлис
11:06
В Таджикистане произошло землетрясение мощностью 5 балловДругие страны
11:04