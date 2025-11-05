Ermənistan Rusiyadan buğda tədarükündə köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib
Region
- 05 noyabr, 2025
- 11:10
Ermənistan hökuməti Rusiyadan buğda daşıyan qatarın Azərbaycan ərazisindən keçməsində rəsmi Bakının göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndirib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistanın Baş nazirinin müavini Mqer Qriqoryan "Armenpress"ə bildirib.
O qeyd edib ki, yaxın zamanda qatar Ermənistana çatacaq.
"Hazırda qatar Gürcüstan ərazisinə daxil olur və tezliklə Ermənistana çatacaq. Bu fürsətdən istifadə edərək, azərbaycanlı və rusiyalı həmkarlarımın bu istiqamətdə gördüyü işi yüksək qiymətləndirdiyimi qeyd etmək istərdim. Bu hadisə qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsi və sülh gündəliyinin irəlilədilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir", - M.Qriqoryan bildirib.
