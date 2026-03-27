Владимир Путин: Отношения РФ с Европой находятся сейчас в кризисе
- 27 марта, 2026
- 16:13
Отношения России и Европы сейчас находятся в кризисе.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза страны.
"Прежнее руководство США и ряда стран ЕС повинно в кризисе российско-европейских отношений. РФ никогда не отказывалась от развития и восстановления отношений с Европой", - отметил он.
Последние новости
16:13
Владимир Путин: Отношения РФ с Европой находятся сейчас в кризисеВ регионе
16:10
Агентство по регулированию энергетических вопросов выбрало аудитораЭнергетика
15:50
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодойВнутренняя политика
15:49
Путин открыл Азербайджанский музыкально-драматический театр в ДербентеВнешняя политика
15:39
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревогаДругие страны
15:36
Оборот общепита в Азербайджане вырос почти на 4%Финансы
15:30
Баба Эль-Бекай: Восстановление религиозных памятников в Карабахе вызывает глубокое уважениеКарабах
15:28
В Непале вертолет с пятью пассажирами на борту исчез с радаровДругие страны
15:20