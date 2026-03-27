Vladimir Putin: Rusiya-Avropa münasibətlərində böhran hökm sürür
- 27 mart, 2026
- 16:24
Rusiya və Avropanın münasibətlərində hazırda böhran hökm sürür.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə müşavirədə bildirib.
"ABŞ-nin əvvəlki rəhbərliyi və və və bir sıra Aİ ölkələri Rusiya-Avropa münasibətlərində böhranın yaranmasında günahkardır. Rusiya heç vaxt Avropa ilə münasibətlərin inkişafından və bərpasından imtina etməyib", - o qeyd edib.
