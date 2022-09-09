Владимир Норов утвержден на должность главы МИД Узбекистана

В ходе очередного пленарного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана одобрена кандидатура Владимира Норова на должность министра иностранных дел страны.

В ходе очередного пленарного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана одобрена кандидатура Владимира Норова на должность министра иностранных дел страны.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба Сената.

Ранее он занимал пост исполняющего обязанности главы МИД.

Норов был назначен первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана, исполняющим обязанности главы МИД в апреле, когда Абдулазиз Камилов, руководивший внешнеполитическим ведомством с 2012 года, перешел на должность заместителя секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам внешней политики и безопасности.