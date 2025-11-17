Визит спецпосланника ЕС по санкциям в Казахстан отложен

Визит спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана в Казахстан перенесен на более поздний срок.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в стране.

"Визит международного специального посланника ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, к сожалению, перенесен на более поздний срок по причине болезни. В связи с этим запланированная пресс-конференция отменяется", - сказано в сообщении.

Салливан планирован посетить Казахстан 18-19 ноября, где намеревался провести ряд встреч с казахстанскими официальными лицами.