Стармер призвал укреплять сотрудничество ЕС и Великобритании в сфере обороны

Гибридные угрозы России распространяются по европейскому континенту.

Как передает Report, об этом заявил премьер министр Великобритании Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности.

"На протяжении многих лет для большинства жителей Соединенного Королевства война оставалась чем-то далеким - тем, что вызывает глубокую обеспокоенность, но происходит где-то далеко. Однако сегодня ощущение устойчивости мира, сама почва под ногами, уже не кажется незыблемой. Задача лидеров - своевременно реагировать на подобные тектонические сдвиги", - заявил премьер.

Он добавил, что неоднократно руководители государств предпочитали игнорировать угрозы и приступали к перевооружению лишь тогда, когда "катастрофа уже стояла на пороге".

"В этот раз подход должен быть иным, поскольку все тревожные сигналы очевидны. Россия продемонстрировала свою готовность к агрессии, причинив украинскому народу ужасные страдания. Ее гибридные угрозы распространяются по всему нашему континенту, угрожая нашей безопасности...через взаимодействие с популистскими силами, подрывающими наши ценности, использование дезинформации для усиления раскола, кибератаки и диверсии, нарушающие привычный уклад жизни, а также усиление социально-экономического давления, включая рост стоимости жизни", - сказал Стармер.

"Мы должны быть способны сдерживать агрессию. И да, при необходимости мы должны быть готовы сражаться, делать все необходимое для защиты наших людей, наших ценностей и нашего образа жизни. И как Европа мы должны твердо стоять на собственных ногах", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, это требует большей решительности и совместных действий по укреплению Европы и усилению европейской составляющей НАТО на основе более тесного взаимодействия между Соединенным Королевством и Европейским союзом в сферах обороны, промышленности, технологий, политики и экономики.

"В опасном мире невозможно вернуть контроль, замыкаясь в себе - так его можно лишь утратить. Я не позволю этому произойти. Именно поэтому я уделяю приоритетное внимание лидерству Британии на мировой арене и именно поэтому нахожусь здесь сегодня. Нет британской безопасности без Европы и нет европейской безопасности без Британии. Это урок истории и одновременно реальность сегодняшнего дня", - отметил он.