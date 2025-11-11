Спецпосланник ЕС по санкциям посетит Казахстан

Специальный посланник Европейского союза (ЕС) по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в пятый раз за последние три года посетит Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на КазТАГ, об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Казахстане.

"18-19 ноября 2025 года специальный посланник ЕС по санкциям господин Дэвид О'Салливан совершит визит в Казахстан, в ходе которого запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами", - говорится в сообщении.

До настоящего времени Дэвид О'Салливан уже четыре раза посещал Казахстан. Первый визит состоялся в ноябре 2023 года, второй - в апреле 2024 года, третий - в июне 2024 года, а четвертый - в январе 2025 года. Таким образом, предстоящая поездка станет его пятым визитом в страну менее чем за три года.