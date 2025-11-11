Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Спецпосланник ЕС по санкциям посетит Казахстан

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 14:57
    Спецпосланник ЕС по санкциям посетит Казахстан

    Специальный посланник Европейского союза (ЕС) по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в пятый раз за последние три года посетит Казахстан.

    Как передает Report со ссылкой на КазТАГ, об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Казахстане.

    "18-19 ноября 2025 года специальный посланник ЕС по санкциям господин Дэвид О'Салливан совершит визит в Казахстан, в ходе которого запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами", - говорится в сообщении.

    До настоящего времени Дэвид О'Салливан уже четыре раза посещал Казахстан. Первый визит состоялся в ноябре 2023 года, второй - в апреле 2024 года, третий - в июне 2024 года, а четвертый - в январе 2025 года. Таким образом, предстоящая поездка станет его пятым визитом в страну менее чем за три года.

