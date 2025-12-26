Председатель ТюркПА намерен посетить Азербайджан в следующем году
- 26 декабря, 2025
- 23:48
Действующий председатель ТюркПА, председатель Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Ерлан Кошанов намерен посетить Азербайджан в первой половине 2026 года.
Как передает Report, об этом он заявил на встрече с генсеком ТюркПА Рамиля Гасана, находящегося с визитом в Астане.
В ходе встречи Р. Гасан предоставил К. Кошанову подробную информацию о деятельности ТюркПА, в том числе о работе, проделанной международным секретариатом.
Также была представлена информация об официальных визитах в Турцию, Кыргызстан, Венгрию, Узбекистан и Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), в том числе о двусторонних встречах с председателями парламентов и министрами иностранных дел.
Генсек сообщил, что Международный секретариат ТюркПА подготовил проект Рабочего плана на 2026 год и представил его сторонам для обсуждения. Он также подчеркнул, что было бы целесообразно направить официальное обращение от имени действующего председателя по вопросу получения ТюркПА статуса наблюдателя в Парламентской Ассамблее ОБСЕ.
В ходе встречи до сведения Р. Кошанова также было доведено, что проведение международной конференции на тему "Новое сотрудничество в Евразии: Роль ТюркПА в развитии стратегических связей – Парламентская дипломатия" в 2026 году будет полезным.
Рамиль Гасан также предоставил информацию о широких обсуждениях касательно запланированных на следующий год заседаний постоянных комиссий, а также о последних официальных визитах в Венгрию и Узбекистан, в частности, вопросах, связанных с полноправным членством Узбекистана в ТюркПА.
Ерлан Кошанов высказал намерение посетить Азербайджан с официальным визитом в первой половине следующего года.
Во встрече также приняли участие заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев и председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности парламента Казахстана Айгуль Куспан.
Генерального секретаря сопровождали его заместитель Талгат Адуов и глава Протокольной службы ТюркПА Ядигар Мамедов.