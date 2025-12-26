СМИ: РФ может согласиться на прекращение огня для референдума в Украине

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    • 26 декабря, 2025
    В России понимают необходимость прекращения огня в Украине для проведения по инициативе Киева референдума по мирному плану.

    Как передает Report, об этом порталу Axios сообщил высокопоставленный американский чиновник.

    В интервью изданию украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности провести плебисцит, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней.

    В Москве такую необходимость осознают, но хотят более коротких сроков, указал американский чиновник.

    Президент Украины подчеркнул, что мирный план предусматривает болезненные территориальные уступки на востоке, на что ему потребуется получить одобрение украинского народа.

    "Один из вопросов - продолжительность соглашения. США предложили 15-летний пакт, который может быть продлен. Я думаю, нам нужно больше 15 лет", - сказал Зеленский, добавив, что он сочтет это "большим успехом", если президент США Дональд Трамп согласится с этим во время их встречи.

