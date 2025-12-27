В Иране за год более чем вдвое выросло число казней

В 2025 году в иранских тюрьмах было казнено по меньшей мере 1 922 человека, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, рост составил 106%, при этом за последний год 10 человек были казнены публично.

Эта статистика охватывает период с 1 января 2025 года по 20 декабря 2025 года. Отчет был подготовлен на основе сбора, анализа и документирования 10 826 сообщений о ситуации с правами человека в Иране.

В течение этого периода, помимо казненных, еще 168 человек были приговорены к смертной казни.

Из казненных 1 681 человек (87%) были мужчинами, по меньшей мере 59 человек (3%) - женщинами. Информация о поле 10% казненных отсутствует. Кроме того, были казнены два несовершеннолетних преступника.

В 2025 году 47,55% казненных были осуждены по обвинению в убийстве, а 46,10% - по обвинению в наркотиках.