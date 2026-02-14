Стармер: США остаются незаменимым союзником Европы и Великобритании

США остаются незаменимым союзником Европы и Великобритании, и отвечать перед лицом сегодняшних вызовов необходимо также вместе.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Европа и США должны вместе отвечать перед лицом сегодняшних вызовов, теснее координировать усилия. США остаются незаменимым союзником Европы и Великобритании. Их вклад в европейскую безопасность на протяжении 80 лет не имеет аналогов, и столь же безгранична наша благодарность", - сказал он.

По его словам, в то же время в стратегии национальной безопасности США прямо указано: Европа должна взять на себя основную ответственность за собственную оборону.

"Звучат взвешенные мнения о том, что мы переживаем момент разрыва. Я согласен, что мир фундаментально изменился и нам нужно искать новые способы защиты наших ценностей и принципов верховенства права. Но, реагируя на эти изменения, мы не должны перечеркивать все то, что поддерживало нас последние 80 лет. Это могло бы стать моментом разрушения", - добавил Стармер.