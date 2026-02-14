Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Кир Стармер: Великобритания усилит присутствие в Северной Атлантике и Арктике

    • 14 февраля, 2026
    • 13:49
    Кир Стармер: Великобритания усилит присутствие в Северной Атлантике и Арктике

    Великобритания в этом году направит авианосную ударную группу в Северную Атлантику и Арктический регион в координации с союзниками по НАТО.

    Как передает Report, об этом заявил премьер министр Великобритании Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Стармер отметил, что европейские страны продемонстрировали способность к координации действий, оказывая поддержку Украине.

    "Создана "Коалиция желающих", объединившая почти всю Европу, а также Канаду и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Великобритания объявила о выделении более 500 млн фунтов стерлингов на укрепление украинской ПВО. Очевидно, что нам придется наращивать расходы быстрее. Мы подтвердили это историческим решением довести совокупные расходы на безопасность и оборону до 5% и готовы рассматривать инновационные финансовые механизмы. Усиливается работа с союзниками над коллективными подходами к финансированию обороны", - сказал он.

    Премьер добавил, что Великобритания уже реализует ряд совместных проектов, включая поставки беспилотников Украине, разработку ракет дальнего радиуса действия с Германией, Италией и Францией, усиление присутствия в Арктике и Северной Атлантике, а также заключение крупнейшего в истории соглашения с Норвегией о строительстве военных кораблей для противодействия российским подлодкам и защиты подводной инфраструктуры.

    "В этом году авианосная группа во главе с HMS Prince of Wales будет направлена в Северную Атлантику и Арктику совместно с США, Канадой и другими союзниками по НАТО - в подтверждение нашей приверженности евроатлантической безопасности. Мы также углубляем ядерное сотрудничество с Францией. На протяжении десятилетий Великобритания оставалась единственной ядерной державой Европы, предоставлявшей свои силы сдерживания для защиты всех членов НАТО. Любой потенциальный противник должен это учитывать", - заявил Стармер.

