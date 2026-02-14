Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с председателем комитета Бундестага по внешней политике
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с председателем комитета Бундестага по внешней политике Армином Лашетом.
Как сообщает Report, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены встречи главы нашего государства с Армином Лашетом.
Армин Лашет поздравил главу государства с достигнутыми в Вашингтоне успехами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.
Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев сказал, что достижение мира имеет важное значение для развития всего региона.
На встрече были затронуты инициативы Азербайджана по обеспечению регионального мира и сотрудничества.
Было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Германией развиваются по различным направлениям, в том числе в политической, торгово-экономической, энергетической и других сферах.
Отмечалось, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, состоялся обмен мнениями о расширении межпарламентского сотрудничества, перспективах развития двусторонних отношений.
На встрече также была подчеркнута роль Азербайджана в межрелигиозном и межкультурном диалоге, отмечено значение обмена этим опытом на международном уровне.