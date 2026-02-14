Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с председателем комитета Бундестага по внешней политике

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 13:40
    Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с председателем комитета Бундестага по внешней политике

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с председателем комитета Бундестага по внешней политике Армином Лашетом.

    Как сообщает Report, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены встречи главы нашего государства с Армином Лашетом.

    Армин Лашет поздравил главу государства с достигнутыми в Вашингтоне успехами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

    Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев сказал, что достижение мира имеет важное значение для развития всего региона.

    На встрече были затронуты инициативы Азербайджана по обеспечению регионального мира и сотрудничества.

    Было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Германией развиваются по различным направлениям, в том числе в политической, торгово-экономической, энергетической и других сферах.

    Отмечалось, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, состоялся обмен мнениями о расширении межпарламентского сотрудничества, перспективах развития двусторонних отношений.

    На встрече также была подчеркнута роль Азербайджана в межрелигиозном и межкультурном диалоге, отмечено значение обмена этим опытом на международном уровне.

