Визит генсека ОИС в Россию планируется в октябре

Визит генсека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейна Брахима Тахи в Москву планируется в октябре.

Визит генсека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейна Брахима Тахи в Москву планируется в октябре.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС постоянный представитель РФ при ОИС Рамазан Абдулатипов.

"Мы прорабатываем ряд вопросов к визиту генерального секретаря в Москву. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил его в октябре этого года. Ранее генеральный секретарь наносил визит в Москву и провел двухчасовую беседу с Лавровым, а также со [спикером Совета Федерации Валентиной] Матвиенко. В этом году в октябре мы хотим уточнить вопросы взаимного сотрудничества", - сказал он.

В частности, постпред отметил активную работу группы стратегического видения, организованной по инициативе президента России Владимира Путина.