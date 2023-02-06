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Видеообращения Зеленского на "Сан-Ремо" не будет, он отправит текст обращения

Видеообращения Зеленского на "Сан-Ремо" не будет, он отправит текст обращения Президент Украины Владимир Зеленский направит на итальянский музыкальный конкурс "Сан-Ремо" текст обращения, его видеовыступления не будет.
В регионе
6 февраля 2023 г. 17:04
Видеообращения Зеленского на Сан-Ремо не будет, он отправит текст обращения

Президент Украины Владимир Зеленский направит на итальянский музыкальный конкурс "Сан-Ремо" текст обращения, его видеовыступления не будет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили на пресс-конференции ведущий фестиваля Амадеус и директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта.

"Он пришлет не видео, а текст", - сказал Колетта.

По его словам, в посольстве Украины в Италии сообщили руководству конкурса о том, что Зеленский предпочел бы отправить письменное обращение, которые Амадеус зачитает со сцены. Представитель Rai подчеркнул, что содержание письма пока неизвестно.

Ведущий конкурса, в свою очередь, подчеркнул, что "Сан-Ремо" "исторически поднимает полемику". "Все имеют право высказывать свое мнение", - сказал он, комментируя протесты против обращения Зеленского.

Ранее Rai и организаторы известного конкурса песни планировали дать слово Зеленскому в заключительный день фестиваля 11 февраля. Противники его приглашения, предполагавшие, что Зеленский выступит в формате видеообращения, создали петицию, под которой подписали почти 95 тыс. человек.

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