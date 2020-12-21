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Вице-президенту Турции стало плохо во время выступления

Вице-президенту Турции стало плохо во время выступления По словам врачей, причиной недомогания стали бессонница и усталость
В регионе
21 декабря 2020 г. 14:43
Вице-президенту Турции стало плохо во время выступления

Вице-президент Турции Фуат Октай почувствовал себя плохо во время выступления на одном из мероприятий.

Как передает Report со ссылкой на газету Cumhuriyet, 21 декабря во время мероприятия "Неделя кибербезопасности" состояние здоровья вице-президента ухудшилось, и он не смог продолжить выступление.

Телохранители помогли Ф.Октаю спуститься с трибуны и вызвали скорую помощь для него.

После оказания медицинской помощи Ф.Октай почувствовал себя лучше и вернулся на трибуну, чтобы продолжить выступление.

"По словам врачей, причиной недомогания стали бессонница и усталость. Спасибо всем за понимание", - отметил вице-президент.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin vitse-prezidentinin durumu yaxşıdır

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