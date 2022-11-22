Вице-премьер Армении принял главу департамента Центральной и Западной Азии АБР

Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял генерального директора регионального департамента Азиатского банка развития (АБР) по Центральной и Западной Азии Евгения Жукова.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял генерального директора регионального департамента Азиатского банка развития (АБР) по Центральной и Западной Азии Евгения Жукова.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба правительства страны. На встрече также присутствовал директор офиса АБР в Армении Паоло Спантигатти.

Вице-премьер высоко оценил сотрудничество с АБР по ключевым для страны направлениям. Григорян особо отметил подписанную на прошлой неделе с Французским агентством развития программу поддержки бюджета АБР "Фискальная стабильность и развитие финансовых рынков", в рамках которой банк выделил Армении 100 млн долларов.

На встрече были обсуждены реформы, осуществляемые в сфере развития человеческого капитала в Армении, и текущие программы в области развития инфраструктур. Были отмечены возможные новые направления сотрудничества в рамках программных приоритетов Армении и АБР на 2024-2028 годы.