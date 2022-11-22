О нас

Вице-премьер Армении принял главу департамента Центральной и Западной Азии АБР

Вице-премьер Армении принял главу департамента Центральной и Западной Азии АБР Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял генерального директора регионального департамента Азиатского банка развития (АБР) по Центральной и Западной Азии Евгения Жукова.
В регионе
22 ноября 2022 г. 14:56
Вице-премьер Армении принял главу департамента Центральной и Западной Азии АБР

Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял генерального директора регионального департамента Азиатского банка развития (АБР) по Центральной и Западной Азии Евгения Жукова.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба правительства страны. На встрече также присутствовал директор офиса АБР в Армении Паоло Спантигатти.

Вице-премьер высоко оценил сотрудничество с АБР по ключевым для страны направлениям. Григорян особо отметил подписанную на прошлой неделе с Французским агентством развития программу поддержки бюджета АБР "Фискальная стабильность и развитие финансовых рынков", в рамках которой банк выделил Армении 100 млн долларов.

На встрече были обсуждены реформы, осуществляемые в сфере развития человеческого капитала в Армении, и текущие программы в области развития инфраструктур. Были отмечены возможные новые направления сотрудничества в рамках программных приоритетов Армении и АБР на 2024-2028 годы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
18 ноября 2022 г. 12:33
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
18 ноября 2022 г. 12:31
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
17 ноября 2022 г. 14:50
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
19 ноября 2022 г. 09:09
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено
ФотоМЧС: Строительство ряда зданий остановлено
19 ноября 2022 г. 12:10
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
17 ноября 2022 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi