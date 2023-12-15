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Вице-премьер Армении: Наблюдается хорошая динамика товарооборота с Россией

Вице-премьер Армении: Наблюдается хорошая динамика товарооборота с Россией Участникам заседания армяно-российской межправкомиссии удалось достичь договоренностей, которые помогут решить ряд важных вопросов касательно экономической повестки двусторонних отношений.
В регионе
15 декабря 2023 г. 13:19
Вице-премьер Армении: Наблюдается хорошая динамика товарооборота с Россией

Участникам заседания армяно-российской межправкомиссии удалось достичь договоренностей, которые помогут решить ряд важных вопросов касательно экономической повестки двусторонних отношений.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании МПК в Ереване.

Он отметил, что стороны обсудили широкую повестку вопросов, имеющих существенное значение для армяно-российских отношений.

"Динамика товарооборота очень хорошая. Мы надеемся, что удержим этот темп. Рост турпотока тоже хороший ", – сказал вице-премьер.

Отметим, что 15 декабря в Ереване состоялась церемония открытия представительства Российского экспортного центра в Армении. Церемония прошла в рамках МПК.

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