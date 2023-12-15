Вице-премьер Армении: Наблюдается хорошая динамика товарооборота с Россией

Участникам заседания армяно-российской межправкомиссии удалось достичь договоренностей, которые помогут решить ряд важных вопросов касательно экономической повестки двусторонних отношений.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании МПК в Ереване.
Он отметил, что стороны обсудили широкую повестку вопросов, имеющих существенное значение для армяно-российских отношений.
"Динамика товарооборота очень хорошая. Мы надеемся, что удержим этот темп. Рост турпотока тоже хороший ", – сказал вице-премьер.
Отметим, что 15 декабря в Ереване состоялась церемония открытия представительства Российского экспортного центра в Армении. Церемония прошла в рамках МПК.