Вице-премьер Армении: Наблюдается хорошая динамика товарооборота с Россией

Участникам заседания армяно-российской межправкомиссии удалось достичь договоренностей, которые помогут решить ряд важных вопросов касательно экономической повестки двусторонних отношений.

Участникам заседания армяно-российской межправкомиссии удалось достичь договоренностей, которые помогут решить ряд важных вопросов касательно экономической повестки двусторонних отношений.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании МПК в Ереване.

Он отметил, что стороны обсудили широкую повестку вопросов, имеющих существенное значение для армяно-российских отношений.

"Динамика товарооборота очень хорошая. Мы надеемся, что удержим этот темп. Рост турпотока тоже хороший ", – сказал вице-премьер.

Отметим, что 15 декабря в Ереване состоялась церемония открытия представительства Российского экспортного центра в Армении. Церемония прошла в рамках МПК.