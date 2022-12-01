Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Украину в декабре

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетит Украину 4-7 декабря.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетит Украину 4-7 декабря.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу ООН.

Отмечается, что в рамках визита представитель ООН посетит Киев и населенные пункты в Киевской области. Ожидается, что он посетит также Харьков, Изюм, Ужгород. Кроме того он проведет встречи с местными властями и жителями.

Уточняется, что Ф. Тюрк пообщается с родственниками гражданских лиц, пропавших без вести или подвергшихся насильственным исчезновениям, и родственниками военнопленных. По итогам визита седьмого декабря представитель ООН проведет в Киеве пресс-конференцию.