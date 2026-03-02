Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Вдова покойного Хаменеи скончалась

    • 02 марта, 2026
    • 17:19
    Вдова покойного Хаменеи скончалась

    Вдова покойного верховного лидера Али Хаменеи - Мансуре Ходжасте - скончалась от травм, полученных при авиаударе США и Израиля по резиденции верховного лидера в минувшую субботу.

    Как передает Report, об этом сообщили иранские государственные СМИ.

    Согласно информации, она находилась в резиденции вместе с Хаменеи в момент совместного американо-израильского авиаудара, приведшего к гибели самого верховного лидера и нескольких членов семьи.

    Напомним, что аятолла Али Хаменеи был убит в субботу утром, однако информацию в Иране подтвердили лишь в воскресенье.

    Seyid Əli Xameneinin həyat yoldaşı ölüb
    Mansoureh Khojasteh, wife of deceased Supreme Leader Ayatollah Khamenei, dies of her injuries after attack

