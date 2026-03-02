Вдова покойного Хаменеи скончалась

Вдова покойного верховного лидера Али Хаменеи - Мансуре Ходжасте - скончалась от травм, полученных при авиаударе США и Израиля по резиденции верховного лидера в минувшую субботу.

Как передает Report, об этом сообщили иранские государственные СМИ.

Согласно информации, она находилась в резиденции вместе с Хаменеи в момент совместного американо-израильского авиаудара, приведшего к гибели самого верховного лидера и нескольких членов семьи.

Напомним, что аятолла Али Хаменеи был убит в субботу утром, однако информацию в Иране подтвердили лишь в воскресенье.