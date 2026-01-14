Вашингтон ведет работу с Баку и Ереваном для логического завершения мирного процесса
- 14 января, 2026
- 12:55
США продолжают вести работу с Арменией и Азербайджаном для достижения логического завершения мирного процесса.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказала посол США в Армении Кристина Куинн.
"Мы продолжаем быть приверженными работе с Арменией, Азербайджаном и другими региональными партнерами, чтобы все предпринятые нами шаги пришли к своему логическому завершению и принесли справедливый и устойчивый мир и процветание Армении и Азербайджану", - отметила дипломат.
Куинн также выразила надежду, что эти усилия станут началом новой эры для региона.
