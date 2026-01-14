Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 12:55
    Вашингтон ведет работу с Баку и Ереваном для логического завершения мирного процесса

    США продолжают вести работу с Арменией и Азербайджаном для достижения логического завершения мирного процесса.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказала посол США в Армении Кристина Куинн.

    "Мы продолжаем быть приверженными работе с Арменией, Азербайджаном и другими региональными партнерами, чтобы все предпринятые нами шаги пришли к своему логическому завершению и принесли справедливый и устойчивый мир и процветание Армении и Азербайджану", - отметила дипломат.

    Куинн также выразила надежду, что эти усилия станут началом новой эры для региона.

