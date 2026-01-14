İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Xarici siyasət
    • 14 yanvar, 2026
    • 13:13
    ABŞ səfiri: Sülh prosesinin məntiqi nəticəsi üçün Bakı və İrəvanla iş aparırıq

    ABŞ sülh prosesinin məntiqi nəticəsinə nail olmaq üçün Ermənistan və Azərbaycanla işi davam etdirir.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin Ermənistandakı səfiri Kristina Kuinn deyib.

    "Ermənistan, Azərbaycan və digər regional tərəfdaşlarla işləməyə sadiq qalmağa davam edirik. Məqsəd atdığımız bütün addımların öz məntiqi nəticəsinin olması, Ermənistana və Azərbaycana ədalətli və davamlı sülh və rifah gətirməsidir", - diplomat qeyd edib.

    Kuinn bu səylərin region üçün yeni dövrün başlanğıcı olacağına əminliyini ifadə edib.

    Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ Səfir
    Вашингтон ведет работу с Баку и Ереваном для логического завершения мирного процесса
    Washington works with Baku and Yerevan to ensure logical completion of peace process

