ABŞ səfiri: Sülh prosesinin məntiqi nəticəsi üçün Bakı və İrəvanla iş aparırıq
Xarici siyasət
- 14 yanvar, 2026
- 13:13
ABŞ sülh prosesinin məntiqi nəticəsinə nail olmaq üçün Ermənistan və Azərbaycanla işi davam etdirir.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin Ermənistandakı səfiri Kristina Kuinn deyib.
"Ermənistan, Azərbaycan və digər regional tərəfdaşlarla işləməyə sadiq qalmağa davam edirik. Məqsəd atdığımız bütün addımların öz məntiqi nəticəsinin olması, Ermənistana və Azərbaycana ədalətli və davamlı sülh və rifah gətirməsidir", - diplomat qeyd edib.
Kuinn bu səylərin region üçün yeni dövrün başlanğıcı olacağına əminliyini ifadə edib.
Son xəbərlər
13:22
Baş nazir: Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqında mümkün olduğu qədər qalacaqRegion
13:19
Hakan Fidan növbəti dəfə İran XİN rəhbəri ilə danışıbRegion
13:15
Nikol Paşinyan: KTMT-yə üzvlük silah bazarına çıxışımıza maneə yaradırdıRegion
13:13
Azərbaycanda Prezident təqaüdü ilə bağlı müraciətlər 6 %-dən çox artıbMaliyyə
13:13
ABŞ səfiri: Sülh prosesinin məntiqi nəticəsi üçün Bakı və İrəvanla iş aparırıqXarici siyasət
13:13
Hüseyn Məhəmmədov: "Yeni məşqçi heyəti gəldiyi üçün "Karvan-Yevlax"dan ayrıldım"Futbol
13:06
Azərbaycan ötən il 1 milyard kVt/saatdan çox elektrik enerjisi ixrac edibEnergetika
13:05
Foto
Ağdərə şəhərinin Baş planı hazırdırDaxili siyasət
13:03