В Узбекистане разработан проект строительства АЭС

Проект первой в истории Узбекистана АЭС является уникальным, поскольку предполагает размещение на одной площадке реакторов как большой, так и малой мощности.

Как сообщает Report об этом сказал вице-премьер Жамшид Ходжаев, выступая в рамках World Atomic Week в Москве.

Ходжаев, слова которого приводит пресс-служба агентства "Узатом", отметил, что на площадке в Джизакской области будут построены два реактора по 1 000 МВт и два реактора по 55 МВт.

Предполагается, что к 2035 году станция, которая расположится на площади около 525 га, будет ежегодно вырабатывать 15,2 млрд кВт.ч, что эквивалентно почти 15% всего текущего энергопотребления в стране.