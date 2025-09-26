В Узбекистане разработан проект строительства АЭС
- 26 сентября, 2025
- 14:15
Проект первой в истории Узбекистана АЭС является уникальным, поскольку предполагает размещение на одной площадке реакторов как большой, так и малой мощности.
Как сообщает Report об этом сказал вице-премьер Жамшид Ходжаев, выступая в рамках World Atomic Week в Москве.
Ходжаев, слова которого приводит пресс-служба агентства "Узатом", отметил, что на площадке в Джизакской области будут построены два реактора по 1 000 МВт и два реактора по 55 МВт.
Предполагается, что к 2035 году станция, которая расположится на площади около 525 га, будет ежегодно вырабатывать 15,2 млрд кВт.ч, что эквивалентно почти 15% всего текущего энергопотребления в стране.
